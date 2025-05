Nasce l’accordo antiviolenza Stanza rosa in ospedale | Situazione drammatica

In risposta a una situazione drammatica, nasce "Link", il progetto innovativo per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne in provincia di Varese. Il protocollo istituzionale è stato firmato ieri nella Sala Motta della Prefettura, con la partecipazione del prefetto Salvatore Pasquariello e delle diverse realtà coinvolte, segnando un passo significativo verso la creazione di una stanza rosa in ospedale dedicata alle vittime.

Si chiama " Link " il nuovo progetto per la prevenzione e contrasto della violenza contro le donne in provincia di Varese. Il relativo protocollo istituzionale è stato siglato ieri nella Sala Motta della Prefettura di Varese alla presenza del prefetto Salvatore Pasquariello e delle realtà coinvolte: Asst Sette Laghi, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese, Questura, Comune, Ordine degli Avvocati e Università dell’Insubria. Un’attività che si pone in continuità con l’esperienza precedente della Casa della Nutrice, uno spazio situato di fianco all’ingresso dell’Ospedale Del Ponte in cui nell’ultimo anno sono state prese in carico le donne vittime di violenza... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nasce l’accordo antiviolenza. Stanza “rosa“ in ospedale: "Situazione drammatica"

Le notizie più recenti da fonti esterne

Nasce l’accordo antiviolenza. Stanza “rosa“ in ospedale: "Situazione drammatica" - Con "Link" si prosegue entrando fisicamente in ospedale: un apposito ambiente, una sorta di stanza “rosa“, è stato messo a disposizione presso il Pronto Soccorso. "Il progetto si evolve e si ... 🔗Secondo ilgiorno.it

conferenza 25 novembre 2013, non so quello che ho fatto, dove nasce la violenza.