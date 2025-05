Nasce la nuova Artigiancassa il plauso delle associazioni di categoria regionali

Le associazioni di categoria regionali, Confartigianato, Casartigiani e Cna, esprimono grande soddisfazione per la nascita della nuova Artigiancassa. Questo innovativo progetto rappresenta una svolta significativa nell'accesso al credito per artigiani, micro e piccole imprese, promettendo di supportare lo sviluppo e la crescita economica della nostra regione. Nato da un accordo nazionale, Artigiancassa si propone di rispondere alle esigenze finanziarie di questo importante settore.

Le sigle regionali Confartigianato, Casartigiani e Cna plaudono alla nascita della nuova Artigiancassa, il progetto che segna una svolta per l’accesso al credito da parte di artigiani, micro e piccole imprese, anche nella nostra regione. Il progetto nazionale, nato dall’accordo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Nasce la nuova Artigiancassa, il plauso delle associazioni di categoria regionali

Nasce il progetto “Anche tu puoi essere felice. Monologhi, Musica & Talk” - Nasce il progetto “Anche tu puoi essere felice. Monologhi, Musica & Talk”, un'iniziativa ideata da Catia Acquesta, presidente dell’Associazione per la tutela delle vittime “Alleati”. 🔗continua a leggere

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Casartigiani Verona rilancia il credito su misura per le imprese: nasce la nuova Artigiancassa - Un nuovo strumento finanziario dedicato al mondo dell’artigianato prende vita con il lancio della nuova Artigiancassa, realtà che si configura come punto di ... 🔗Come scrive giornaleadige.it