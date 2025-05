Nasce La Chianina UBA | quattro giorni di cicloturismo gravel tra paesaggi e sapori della Valdichiana

La Valdichiana si appresta a regalare un’esperienza unica con la prima edizione de La Chianina UBA – Unconventional Bike Adventure. Da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno, cicloturisti e amanti della natura potranno esplorare paesaggi mozzafiato e gustare delizie locali, in un evento di quattro giorni dedicato alla passione per la bici e alla scoperta del territorio. Un'avventura da non perdere!

La Valdichiana si prepara ad accogliere la prima edizione de La Chianina UBA – Unconventional Bike Adventure, un evento cicloturistico innovativo e fuori dagli schemi che si svolgerà da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno con base a Marciano della Chiana. Quattro giorni pensati per appassionati di gravel, mountain bike ed e-bike, che pedaleranno tra borghi, strade bianche, paesaggi mozzafiato e sapori locali, unendo sport, turismo lento e convivialità. Promossa da La Chianina Asd in collaborazione con la community GravelAlò, la manifestazione propone un format non competitivo basato sulla libertà di esplorare, con tracce GPS autoguidate, punti ristoro e momenti di aggregazione... 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Nasce “La Chianina UBA”: quattro giorni di cicloturismo gravel tra paesaggi e sapori della Valdichiana

