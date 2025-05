Nasce Arena Festival al Barton Park | nell’estate di Perugia grandi nomi di cinema e cultura

Nasce l'Arena Festival al Barton Park di Perugia, un'entusiasmante iniziativa culturale che, dal 7 giugno al 3 agosto, trasformerà le serate estive in un palcoscenico per grandi nomi del cinema e della cultura italiana. Tra gli ospiti attesi, Valerio Mastrandrea, Paolo Crepet e Sabina Guzzanti, insieme a molti altri, offriranno eventi imperdibili a tutti gli appassionati. Un'opportunità unica per vivere la cultura sotto le stelle.

Un nuovo progetto culturale per la città, una contenitore di eventi che dal 7 giugno al 3 agosto animerà le serate del Barton Park portando a Perugia grandi nomi del cinema e della cultura del panorama italiano, tra i quali Valerio Mastrandrea, Paolo Crepet e Sabina Guzzanti, ma anche Margherita... 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Nasce Arena Festival al Barton Park: nell’estate di Perugia grandi nomi di cinema e cultura

