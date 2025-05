Nasce a Giugliano la fondazione Giovan Battista Basile firmato l’atto costitutivo

A Giugliano, la cultura e l'impegno sociale si uniscono nella nascita della Fondazione "Giovan Battista Basile". Presso Palazzo Palumbo, è stato ufficialmente firmato l'atto costitutivo da parte di illustri membri fondatori, che si sono dedicati alla valorizzazione e alla salvaguardia del patrimonio culturale locale. Un nuovo capitolo per lo sviluppo e la promozione delle eccellenze del territorio.

Nasce a Giugliano la Fondazione "Giovan Battista Basile". Nella storica sede di Palazzo Palumbo, è stato firmato l'atto costitutivo da parte dei membri fondatori, esponenti del mondo della cultura, dell'imprenditoria e del sociale che da sempre si sono dedicati alla promozione e alla difesa della cultura e in particolare modo della figura del favolista giuglianese.

