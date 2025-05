Napoli | uccisa 14enne a colpi di pietra il corpo nascosto in un edificio abbandonato Confessa l’ex fidanzato

Un tragico delitto scuote Napoli: Martina Carbonaro, 14 anni, è stata brutalmente uccisa con colpi di pietra. La ragazza, scomparsa il 26 maggio, è stata rinvenuta senza vita il giorno seguente in un edificio abbandonato. A confessare l'orrendo crimine è l'ex fidanzato della vittima, lasciando la città sconvolta da questo atto di violenza inaudita.

Aveva solo 14 anni, Martina Carbonaro: è stata colpita più volte alla testa con una pietra e uccisa, la ragazza scomparsa la sera del 26 maggio e trovata senza vita ieri sera, 27 maggio 2025, in un edificio diroccato nei pressi dello stadio

