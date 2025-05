Napoli | trovata morta Martina Carbonaro la 14enne scomparsa ad Afragola

Tragedia ad Afragola, Napoli: la 14enne Martina Carbonaro, scomparsa il 26 maggio, è stata trovata morta. Dopo notti di ricerche incessanti condotte dai carabinieri della Compagnia di Casoria e del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna, la comunità è scossa da questo triste evento che segna un altro capitolo doloroso nella cronaca locale.

Nella notte tra martedì e mercoledì, in seguito ad attività di indagine e ricerche ininterrotte, i carabinieri della Compagnia di Casoria e del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno trovato senza vita la 14enne Martina Carbonaro, che era scomparsa da Afragola (Napoli) lo scorso 26 maggio. La sua sparizione era stata denunciata dalla madre. Il corpo della giovane era nascosto in un edificio diroccato adiacente all’ex stadio “Moccia” di Afragola. Le indagini sono in corso sotto il coordinamento del pm di turno della procura di Napoli nord... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Napoli: trovata morta Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa ad Afragola

Ne parlano su altre fonti

Napoli: trovata morta Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa ad Afragola, interrogato l'ex ragazzo; Trovata morta Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni scomparsa ad Afragola: si indaga per omicidio; Martina Carbonaro trovata morta: il cadavere era sotto a un materasso vicino allo stadio. Aveva 14 anni; Trovata morta Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa da Afragola. 🔗Ne parlano su altre fonti

Martina Carbonaro, trovata morta la ragazza di 14 anni scomparsa ad Afragola: uccisa a bastonate dall'ex ragazzo, il corpo era in un armadio - Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni scomparsa da Afragola (Napoli) da lunedì scorso, è stata trovata morta. Il corpo senza vita era nell'alloggio abbandonato del custode ... 🔗Come scrive ilmessaggero.it

Martina Carbonaro trovata morta, cosa è successo: l'ultima telefonata alla mamma, il giro in motorino con l'ex, l'avvistamento al campo sportivo - «Mamma, sto tornando», ma Martina Carbonaro, 14 anni appena compiuti, a casa non ci è mai arrivata. La ragazza scomparsa nella serata di lunedì 26 maggio è ... 🔗Come scrive leggo.it

Martina Carbonaro, trovata morta la ragazza di 14 anni scomparsa ad Afragola: interrogato l'ex ragazzo - Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni scomparsa da Afragola (Napoli) da lunedì scorso, è stata trovata morta. Il corpo senza vita ... 🔗msn.com scrive