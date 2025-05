Napoli | trovata morta la 14enne scomparsa ad Afragola

Un tragico epilogo per la scomparsa di Martina Carbonaro, la 14enne di Afragola ritrovata morta dai carabinieri dopo un'intensa ricerca. L'evento ha scosso la comunità locale, dove la denuncia della madre ha avviato le indagini. Le forze dell'ordine continuano a lavorare per chiarire le circostanze della sua morte.

Roma, 28 mag. (LaPresse) – Questa notte, in seguito ad attività di indagine e ricerche ininterrotte i carabinieri della Compagnia di Casoria e del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno trovato il cadavere della 14enne Martina Carbonaro, la cui scomparsa era stata denunciata dalla madre nella notte del 26 maggio. Il corpo della giovane era nascosto in un edificio diroccato adiacente all’ex stadio “Moccia” di Afragola. Le indagini sono in corso sotto il coordinamento del pm di turno della procura di Napoli nord... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Napoli: trovata morta la 14enne scomparsa ad Afragola

