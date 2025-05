Napoli sul candidato Pallone d’Oro | ecco il nuovo acquisto

Il Napoli si prepara a sorprendere il calciomercato con un nuovo acquisto di assoluto spessore: un candidato al Pallone d’Oro pronto a vestire la maglia azzurra. La strategia del club punta a rafforzare la rosa con talenti di alto livello, puntando sul futuro e sulla competitività.

Il calciomercato del Napoli è pronto a brillare e sorprendere, con un candidato al Pallone d’Oro pronto a sbarcare in azzurro Il Napoli continua ininterrottamente la sua ricerca verso nuovi profili da far entrare in rosa, soprattutto di spessore e valore. La volontà del club di continuare a puntare in ottica futuro è dovuta sicuramente anche dalla gestione di Antonio Conte. Il tecnico ha spesso ribadito la volontà di avere a disposizione un centro sportivo all’altezza e una squadra giovanile, con anche Manna voglioso di intraprendere questo percorso. Il Napoli Primavera è sicuramente tra le idee future, con gli azzurrini che ora sperano di tornare nella Serie A del loro campionato al più presto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it