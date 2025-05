Napoli scatenato previsti nuovi contatti per David Pedullà

Il Napoli è pronto a intensificare i contatti per Jonathan David, secondo il giornalista Alfredo Pedullà. Dopo la straordinaria vittoria dello scudetto, la dirigenza azzurra mira a rinforzare ulteriormente la squadra, e l'attaccante canadese potrebbe rappresentare un fondamentale innesto nella costruzione della rosa per la prossima stagione. Segui gli aggiornamenti su questa intrigante trattativa.

Il noto giornalista Alfredo Pedullà ha rilasciato un post sul proprio profilo “X” in cui dà alcuni aggiornamenti sulla trattativa tra il Napoli e Jonathan David. Gli azzurri, dopo la conquista dello scudetto sono scatenati, e presto potrebbero aggiungere un ulteriore tassello alla costruzione della squadra per l’anno prossimo. Oltre De Bruyne si cerca di prendere anche l’attaccante canadese, in uscita a parametro zero (proprio come il belga) dal Lilla. David-Napoli, presto ci saranno nuovi contatti: i dettagli. Questo quanto scritto dal noto collega. “David: previsti nuovi contatti tra il Napoli e l’intermediario italiano per avvicinarsi ulteriormente alla definizione” #David: previsti nuovi contatti tra il #Napoli e l’intermediario italiano per avvicinarsi ulteriormente alla definizione https:t. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli scatenato, previsti nuovi contatti per David (Pedullà)

