Napoli presentata la 38esima edizione dell’America’s Cup

La 38esima edizione dell’America’s Cup è stata ufficialmente presentata al Castel dell’Ovo di Napoli, che ospiterà le emozionanti regate fino al 2027. Con un affetto particolare per la città, gli organizzatori hanno sottolineato come Napoli rappresenti una cornice unica per questo prestigioso evento, attirando l'attenzione di velisti e appassionati di tutto il mondo.

La 38esima edizione dell’America’s Cup è stata presentata al Castel dell’Ovo di Napoli, la città che sarà protagonista delle regate fino alla finale del 2027. “Non ce ne vogliano le altre nazioni ma soprattutto le altre città che sono state valutate e visitate. Napoli è il posto più bello del mondo dove poter fare una competizione affascinante “, ha dichiarato il Ministro allo Sport Andrea Abodi. “Questo dipende dai luoghi che già esistono, la storia, la natura qui è sono state generose. Lo stato d’animo delle persone che ha travolto il team New Zeland non è un fattore secondario, i sentimenti contano nonostante la dimensione economica. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Napoli, presentata la 38esima edizione dell’America’s Cup

Sport Kids Festival, presentata al Comune di Napoli la prima edizione - Il Comune di Napoli ha ospitato la conferenza stampa per la prima edizione dello Sport Kids Festival, un evento dedicato ai bambini e alle famiglie, che si terrà sul Lungomare Caracciolo. 🔗continua a leggere

Su questo argomento da altre fonti

America's Cup 2027, domani la presentazione a Napoli; America's Cup 2027, domani la presentazione a Napoli; America's Cup a Napoli nel 2027: la presentazione a Castel dell'Ovo; America's cup a Napoli, mercoledì la presentazione alla città. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Napoli, presentata la 38esima edizione dell'America's Cup - (LaPresse) La 38esima edizione dell'America's Cup è stata presentata al Castel dell'Ovo di Napoli, la città che sarà protagonista delle regate ... 🔗Secondo stream24.ilsole24ore.com

Presentata la 38° edizione dell’America’s Cup che si disputerà a Napoli nel 2027 - Si è svolta questa mattina nella Sala Italia di Castel dell’Ovo la conferenza stampa dipresentazione della 38^ edizione dell’America’s ... 🔗Segnala reportweb.tv

Presentazione alla città della 38esima edizione dell’America’s Cup - Presentata alla città la 38esima edizione dell’America’s Cup Alla presenza del Sindaco Manfredi, del Ministro Abodi, del Presidente di Sport e Salute, Mezzaroma e del Ceo del Team New Zealand, Dalton ... 🔗Come scrive informazione.it

L’America’s Cup in Italia: a Napoli la 38esima edizione nel 2027