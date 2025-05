Napoli non solo De Bruyne | vicino anche Jonathan David

Il Napoli si prepara a un mercato di grande impatto, non limitandosi a puntare solo su Kevin De Bruyne. Infatti, la dirigenza, capitanata da Aurelio De Laurentiis, sta valutando anche l'arrivo di Jonathan David, giovane attaccante promettente. Questa doppia mossa potrebbe segnare un significativo rafforzamento della squadra per la prossima stagione. Scopriamo di più su queste ambiziose trattative.

Napoli, non solo De Bruyne: vicino anche Jonathan David Non c’è solo Kevin De Bruyne nel progetto ambizioso presentato da Aurelio De Laurentiis: anche Jonathan . L'articolo Napoli, non solo De Bruyne: vicino anche Jonathan David proviene da ForzAzzurri.net... 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Napoli, non solo De Bruyne: vicino anche Jonathan David

Le notizie più recenti da fonti esterne

Napoli, De Bruyne è vicino! Colpo da 21 milioni in 2 anni, ma Manna non si ferma: tutti i nomi; De Bruyne al Napoli, De Laurentiis: Ha comprato una villa, ho sentito lui e la moglie; Calciomercato Napoli, De Bruyne è sempre più vicino. Domani l'incontro De Laurentiis-Conte, Allegri pronto a essere il nuovo allenatore degli azzurri; Napoli vicinissimo a De Bruyne: pronto un super contratto. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Napoli, De Bruyne è vicino! Colpo da 21 milioni in 2 anni, ma Manna non si ferma: tutti i nomi - Mercoledì l’incontro con gli agenti del belga: pronto un bonus di 10 milioni alla firma, più un biennale con opzione per il terzo anno ... 🔗Segnala gazzetta.it

De Bruyne al Napoli, ecco dove ha…" - A Napoli, a volte, il futuro arriva prima sotto forma d’arte che di comunicato stampa. È il caso di Kevin De Bruyne, che non ha ancora indossato la maglia del Napoli, ma ha già trovato posto… Leggi ... 🔗Si legge su informazione.it

Napoli, senti Ciccio Graziani: “De Bruyne? Io tutto questo fuoriclasse non l’ho mai visto. Anzi potrebbe creare un problema" - Kevin De Bruyne è sempre più vicino al Napoli. Il trequartista dovrebbe essere in città già nei prossimi giorni e si annuncia come uno dei migliori colpi dell`estate. 🔗Da msn.com