Napoli | madre 14enne uccisa le diede schiaffo e le dissi ‘lascialo’

L'omicidio di Martina Carbonaro, una ragazza di 14 anni brutalmente assassinata dal suo ex fidanzato a Napoli, accende una luce drammatica su una realtà sempre più allarmante. La madre della giovane, in un toccante racconto, condivide l'ultimo avvertimento rivolto alla figlia, evidenziando l'importanza di riconoscere e affrontare le violenze in una relazione. L'episodio solleva interrogativi sulla sensibilizzazione e la prevenzione della violenza di genere tra i giovani.

Napoli, 28 mag. (LaPresse) – “Due settimane fa ho saputo che lui le aveva dato uno schiaffo. Ho detto a Martina ‘vedi bene che devi fare, se non lo vuoi più lascialo perdere, non avere paura di lasciarlo'”. A raccontarlo è la madre di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall’ex fidanzato 18enne ad Afragola (Napoli). La scomparsa di Martina è stata denunciata due giorni fa, ieri sera il ritrovamento del corpo; il 18enne è stato interrogato a lungo dal pm della Procura di Napoli Nord fino alla sua confessione... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Napoli: madre 14enne uccisa, le diede schiaffo e le dissi ‘lascialo’

