Napoli le ultime sul futuro di Conte | spunta l’indizio social

Il futuro di Antonio Conte su Napoli continua a suscitare entusiasmo e speculazioni tra tifosi e addetti ai lavori. Recenti segnali social e incontri tra il tecnico e il presidente De Laurentiis fanno pensare che si possa aprire una nuova strada per il tecnico, dopo il trionfo dello scudetto.

Il futuro di Antonio Conte è tra i più dibattuti nelle ultime ore. Adesso spunta un indizio social che potrebbe cambiare gli scenari. Dopo la vittoria dello scudetto e i giusti tempi per festeggiarlo, Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte hanno deciso di incontrarsi più volte per capire se e quali potrebbero essere i margini per proseguire insieme. Nulla è stato ancora deciso, con il futuro del tecnico leccese che tiene banco ormai da oltre una settimana. Con la Juventus alla finestra, la sensazione è che la situazione possa risolversi nel breve termine, in un lato o nell’altro. Infatti, la programmazione necessita di tempo, e sia il Napoli sia la Juventus devono comprendere quale sarà l’allenatore ad allenare i rispettivi club dall’inizio della prossima stagione. 🔗 Leggi su Sportface.it

Napoli, Conte “Abbiamo finito i bonus, ora dobbiamo vincere le ultime due” - La tensione si fa palpabile in casa Napoli dopo il deludente pareggio contro il Genoa. Nonostante la squadra mantenga la vetta della classifica, il tecnico Antonio Conte esprime preoccupazione per la perdita di un'importante opportunità. 🔗continua a leggere

Altre fonti ne stanno dando notizia

Conte-Napoli, 48 ore per decidere il futuro. La Juve resta in attesa; De Laurentiis incontra Conte: ore decisive per il futuro del tecnico al Napoli; Napoli, Conte: Separarsi? Questo entusiasmo e questo affetto non li trovi ovunque; Napoli, il futuro di Conte: tutti i dubbi dell'allenatore azzurro. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Futuro di Conte a Napoli, il post social di Elvis Abbruscato fa sognare i tifosi - Ore sempre più calde in casa Napoli per quanto riguarda il futuro di Antonio Conte. Sono giorni di riflessione questi per l’allenatore salentino, che ha deciso di prendersi una ... 🔗Si legge su ilmattino.it

Conte e il futuro al Napoli: l'indizio social del collaboratore scatena i tifosi - Tutto nasce da una storia su Instagram dell'ex attaccante di Torino e Lecce Elvis Abbruscato, oggi agli azzurri con l'allenatore: ecco cosa ha ripostato ... 🔗Lo riporta corrieredellosport.it

Napoli o Juve, l’annuncio sul futuro di Conte: “Decisione netta” - Conte: Napoli o Juve l'annuncio in diretta sulla decisione del tecnico salentino fresco vincitore dello Scudetto ... 🔗Scrive calciomercato.it

FUTURO CONTE NAPOLI ?? | Possibile NOVITÀ IMPORTANTE nelle prossime settimane ?