Napoli l’America’s Cup colpita dallo Scudetto | dato clamoroso

Scopri come la festa dello Scudetto del Napoli, conclusa con la vittoria contro l'Inter, abbia attirato l'attenzione anche dell'America’s Cup, colpita da un dato clamoroso emerso durante l’evento. Un risultato storico per i partenopei che, tra entusiasmo e successo, continuano a scrivere pagine importanti dello sport italiano.

L’America’s Cup è rimasta particolarmente colpita dal dato clamoroso emerso fuori durante la festa Scudetto tenutasi a Napoli Il Napoli lo scorso venerdì si è aggiudicato il suo quarto titolo della storia, con una vittoria sofferta e tirata contro l’Inter di Simone Inzaghi, ancora ferma a zero titoli stagionali. Gli azzurri per la prima volta hanno festeggiato con l’intera città partenopea, abbracciando il caloroso affetto che solo Napoli riesce spesso a dare. I tifosi, lunedì, non si sono di certo fatti scappare la parata Scudetto, con due bus scoperti che hanno percorso il tratto del lungomare di Mergellina con i calciatori, staff e dirigenza al suo interno. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, l’America’s Cup colpita dallo Scudetto: dato clamoroso

La Coppa America porterà un mare di soldi a Napoli: 700 milioni di euro subito, e fino a 2 miliardi in 10 anni - L'arrivo della Coppa America a Napoli si preannuncia come un'opportunità economica senza precedenti, portando immediatamente 700 milioni di euro e un potenziale di 1-2 miliardi nei prossimi 5-10 anni. 🔗continua a leggere

Cosa riportano altre fonti

America's Cup 2027, tutto quello che c'è da sapere sulla competizione sportiva più antica che per la prima volta sarà a Napoli; De Angelis: L'America's Cup a Napoli è un successo straordinario. Ma bisogna agire in fretta; America's Cup a Napoli, quanto vale l'indotto e l'impatto economico della più importante gara di vela al mondo?; Rivoluzione America’s Cup: a bordo ci saranno anche le donne. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

America’s Cup 2027 a Napoli, i circoli: «Noi pronti alla sfida, la città cambierà volto» - La vecchia brocca che si staglia su Castel dell’Ovo con il golfo all’orizzonte. Gonfia il petto la Napoli della vela. «Prima o poi doveva arrivare» disse qualche giorno fa ... 🔗Secondo ilmattino.it

Napoli, presentata la 38esima edizione dell’America’s Cup - La 38esima edizione dell’America’s Cup è stata presentata al Castel dell’Ovo di Napoli, la città che sarà protagonista delle regate fino alla finale del 2027. “Non ce ne vogliano le altre nazioni ma s ... 🔗Segnala msn.com

Manfredi, America's Cup a Napoli sarà coppa di popolo - "A Napoli lo sport è popolo, è di tutti, è della gente. L'America's Cup sarà la coppa dei velisti, degli appassionati ma sarà anche la coppa di tutti, tutti accederanno e potranno avere la possibilità ... 🔗Secondo ansa.it

Naples the next stop for America's Cup