Napoli in attesa ma intanto arriva la scelta di Conte | svelato il futuro del tecnico

Momenti di attesa e decisioni cruciali per il Napoli: il futuro di Antonio Conte si fa sempre più chiaro. Mentre il ricordo dello scudetto appena conquistato continua a risuonare, la dirigenza napoletana si prepara a nuove sfide. Scopriamo insieme quali saranno i prossimi passi e le strategie che verranno adottate per affrontare il futuro con determinazione.

Sono momenti molto caldi in casa Napoli. Infatti, sarebbe ormai nota la volontà di Antonio Conte in vista del futuro. Lo scudetto del Napoli resterà per sempre nella storia, ma intanto è giunto il momento di lavorare al futuro. In modo particolare, nelle ultime ore, si starebbe parlando e non poco del futuro di Antonio Conte. Dopo l'incontro di ieri a Roma con Aurelio De Laurentiis sono arrivati ulteriori dettagli sul tecnico azzurro. Quest'ultimo, avrebbe infatti sciolto le riserve sulle proprie intenzioni. Si va verso la permanenza di Conte a Napoli: le ultimissime. Antonio Conte è pronto a regalare l'ennesima gioia ai tifosi azzurri.