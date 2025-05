Napoli il post dell' ex della 14enne uccisa prima del delitto | Sarebbe stato bello festeggiare lo scudetto con la persona che ti manca

Nel drammatico contesto del delitto della 14enne, emergono i messaggi dell’ex ragazzo che, in un post, esprime il desiderio di festeggiare lo scudetto insieme alla persona perduta. La risposta a un utente, che lamenta la separazione subita prima della partita, rivela una connessione di dolore e nostalgia che si intreccia con la ricorrenza sportiva, segnando ulteriormente la tragedia.

A un utente che nei commenti aveva scritto: "La mia ex mi ha lasciato 3 giorni prima della partita e già mi manca", Alessio Tucci aveva risposto: "Capisco". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Napoli, il post dell'ex della 14enne uccisa prima del delitto: "Sarebbe stato bello festeggiare lo scudetto con la persona che ti manca"

Napoli, il post dell'ex della 14enne uccisa prima del delitto: "Sarebbe stato bello festeggiare lo scudetto con la persona che ti manca" - Qualche giorno prima della morte di Martina Carbonaro, la quattordicenne uccisa ad Afragola, il suo ex Alessio Tucci, che ha confessato l'omicidio, aveva pubblicato un post nostalgico su TikTok. "Doma ... 🔗Scrive msn.com

La dedica su TikTok prima di ammazzarla, l’ultimo post dell’assassino di Martina - Non accettava la fine della relazione e non faceva nulla per nasconderlo. Anche l'ultimo post pubblicato su TikTok da Alessio Tucci ... 🔗Lo riporta internapoli.it

