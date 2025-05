Napoli il mercato è extra lusso | un altro colpo a un passo

Il Napoli non si ferma e punta a rafforzare ulteriormente la rosa campione d'Italia. Con De Laurentiis sempre attivo sul mercato, colpi di lusso sono all'orizzonte, tra cui l'atteso arrivo di De Bruyne. La società partenopea dimostra di voler mantenere alta l'asticella, mentre si prepara a una nuova stagione di sfide.

Il Napoli non si siede sugli allori, e anzi De Laurentiis è pronto a consolidare ancora di più la rosa campione d’Italia. Non c’è solo De Bruyne, infatti, tra i nuovi arrivi imminenti nella squadra di Conte. La sua stagione è appena finita, eppure il Napoli non sembra intenzionato a perdere tempo. Il post quarto scudetto dei partenopei sembra poter essere molto diverso da quello che fu il seguito immediato del titolo del 2023. Molti avevano paura che, come allora, De Laurentiis non rafforzasse la squadra, perdendo il suo allenatore anche qualche giocatore di prestigio. Invece, le prime news di mercato stanno suggerendo proprio l’esatto opposto. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Napoli, il mercato è extra lusso: un altro colpo a un passo

