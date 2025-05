Napoli i tifosi non smettono di sognare Il cartello sul Lungomare per Adl | Aurelio regalaci la Champions | FOTO

Sui lungomari di Napoli, i tifosi sognano in grande: un cartello affisso chiede al presidente Aurelio De Laurentiis di realizzare il desiderio di vincere la Champions League proprio nell'anno del centenario del club. "1926-2026, regalaci la Champions", si legge, esprimendo la passione e l'aspettativa di una città intera che spera in un traguardo storico.

La vittoria della Champions League nell'anno del centenario. Questa la richiesta di un tifoso del Napoli al presidente De Laurentiis impressa su un cartello affisso sul Lungomare. "1926-2026, il Napoli festeggia 100 anni. Aurelio regalaci la Champions. Grazie", si legge sul cartello.

