Napoli fumata grigia dopo l’incontro Conte-De Laurentiis | le ultime

Dopo il lungo incontro tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l'allenatore Antonio Conte, il Napoli si trova in un momento di incertezza. La fumata grigia emersa dalla riunione di oltre tre ore non ha prodotto decisioni ufficiali, lasciando i tifosi in attesa di sviluppi. Vediamo insieme le ultime novità e le possibili implicazioni per il futuro della squadra.

Il summit di ieri tra il presidente De Laurentiis e Antonio Conte non ha portato ad alcuna decisione ufficiale: sono ore di riflessione in casa Napoli. Sono ore di riflessione in casa Napoli dopo l’incontro di oltre tre ore tra il presidente Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte. I tifosi dovranno pazientare ancora un po’ per scoprire quale sarà il futuro del tecnico salentino, che ha portato all’ombra del Vesuvio il quarto titolo della storia partenopea, il secondo negli ultimi tre anni. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface... 🔗 Leggi su Sportface.it

Cosa riportano altre fonti

??FUMATA GRIGIA. Napoli, nulla di definitivo dopo il vertice tra De Laurentiis e Conte; Napoli-Conte, è fumata grigia (per il momento). L'allenatore dello Scudetto riflette ma Allegri è già pronto; IL MATTINO - Napoli, fumata grigia per David dopo un primo incontro con i suoi agenti; Calciomercato SSC Napoli, Il Mattino: fumata grigia per Jonathan David, i dettagli. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Calcio Napoli, incontro De Laurentiis-Conte: fumata grigia - E' il momento delle riflessioni e dell'attesa in casa Calcio Napoli, dopo il summit di ieri tra il presidente De Laurentiis e Antonio Conte ... 🔗Secondo 2anews.it

Napoli, summit De Laurentiis-Conte: è fumata grigia - L'incontro, durato circa tre ore, presso la residenza romana del presidente: che fa mister Conte per la prossima stagione? Lascia o raddoppia? Sarà ancora il condottiero dei Campioni d'Italia per tent ... 🔗ilgazzettinovesuviano.com scrive

Il futuro del Napoli tra Conte e De Laurentiis: fumata grigia dopo il summit - Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si sono incontrati a Roma , ma il destino del tecnico salentino resta avvolto nell’incertezza. Quello che doveva essere il faccia a faccia decisivo, con la presen ... 🔗Riporta informazione.it

Conclave, seconda fumata nera: il Papa non è stato ancora eletto