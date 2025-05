Napoli De Laurentiis cala l’asso Sané per convincere Conte | il retroscena

Nel turbinio del calciomercato, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha deciso di puntare su Leroy Sané per tentare di trattenere Antonio Conte. Con il direttore sportivo Giovanni Manna a caccia di nuovi talenti, la strategia azzurra si fa audace, mentre già si profila un mercato estivo ricco di opportunità e sfide. Scopriamo i dettagli di questa intrigante manovra.

Il presidente De Laurentiis ha giocato la carta Sané per convincere Conte a restare, È già tempo di calciomercato in casa Napoli. Il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna sta monitorando costantemente dei profili interessanti ed adatti al gioco di Antonio Conte. Oltre alla trattativa ben avviata tra i partenopei e Kevin De Bruyne, il Napoli sembra essere sempre più deciso ad affondare il colpo per acquistare l’attaccante Jonathan David. Nelle ultime ore un’ulteriore notizia di mercato sta facendo gioire tutti i tifosi del Napoli: Leroy Sané sarebbe l’asso nella manica di Aurelio De Laurentiis per assicurarsi che Antonio Conte resti sulla panchina azzurra... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, De Laurentiis cala l’asso Sané per convincere Conte: il retroscena

