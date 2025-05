Napoli-David si lavora per la definizione Pedullà

Nel mondo del calciomercato, il Napoli è in trattativa per il talentuoso attaccante Jonathan David. Il famoso giornalista Alfredo Pedullà ha condiviso importanti aggiornamenti sulla situazione attraverso il suo profilo “X”. Dopo il trionfo scudettato, gli azzurri puntano a rinforzare ulteriormente la squadra, aprendo così a una nuova fase entusiasmante per il club partenopeo.

Il noto giornalista Alfredo Pedullà ha rilasciato un post sul proprio profilo "X" in cui dà alcuni aggiornamenti sulla trattativa tra il Napoli e Jonathan David. Gli azzurri, dopo la conquista dello scudetto sono scatenati, e presto potrebbero aggiungere un ulteriore tassello alla costruzione della squadra per l'anno prossimo. Oltre De Bruyne si cerca di prendere anche l'attaccante canadese, in uscita a parametro zero (proprio come il belga) dal Lilla. David-Napoli, presto ci saranno nuovi contatti: i dettagli. Questo quanto scritto dal noto collega. "David: previsti nuovi contatti tra il Napoli e l'intermediario italiano per avvicinarsi ulteriormente alla definizione" #David: previsti nuovi contatti tra il #Napoli e l'intermediario italiano per avvicinarsi ulteriormente alla definizione

