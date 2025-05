Napoli Conte resta un altro anno | in arrivo tre acquisti in due giorni i nomi

Antonio Conte è destinato a proseguire la sua avventura sulla panchina del Napoli anche per la stagione 2025/26. Dopo un incontro positivo con il presidente Aurelio De Laurentiis, le voci di un accordo si intensificano. In aggiunta, il club partenopeo si appresta a rinforzarsi con tre nuovi acquisti in arrivo nei prossimi giorni, pronti a contribuire ai sogni di gloria partenopei.

Antonio Conte, salvo colpi scena, sarà l’allenatore del Napoli anche per la stagione 202526. Conferme arrivano da più fronti ed anche il portale di SportMediaset riporta il buon esito dell’incontro avvenuto due giorni fa tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l’allenatore pugliese. “Si starebbe andando verso la permanenza di Antonio Conte sulla panchina del . L'articolo Napoli, Conte resta un altro anno: in arrivo tre acquisti in due giorni, i nomi. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

