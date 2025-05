Napoli Conte ha 200 milioni di motivi per rimanere Allegri attende ma non troppo

Il Napoli punta a convincere Antonio Conte a rimanere, sostenuto da un mercato da ben 200 milioni di euro. Mentre la dirigenza partenopea lavora per rafforzare la squadra, Massimiliano Allegri osserva con attenzione, pronto a cogliere ogni opportunità . In questo balletto di allenatori e strategie, le speranze e le ambizioni di un'intera stagione si intrecciano.

Il Napoli prova a convincere Antonio Conte con un mercato da 200 milioni. Alla finestra rimane Allegri che attende, ma non troppo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Napoli, Conte ha 200 milioni di motivi per rimanere. Allegri attende, ma non troppo

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli) - Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo. 🔗continua a leggere

