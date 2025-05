Napoli c’è il rilancio di De Laurentiis per Conte | promesso un mercato top la situazione con la Juve

Aurelio De Laurentiis ha rilanciato la sua offerta per Antonio Conte, promettendo un mercato top ai tifosi del Napoli. Questo avviene in un contesto di crescente interesse da parte della Juventus. Scopriamo le ultime novità e i dettagli sull'incontro tra il presidente partenopeo e l'ex tecnico della Nazionale, mentre si delinea un possibile futuro ricco di opportunità per il club partenopeo.

Le ultime sul futuro di Antonio Conte al Napoli dopo l'incontro con Aurelio De Laurentiis e l'interesse della Juve. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nell'incontro di ieri tra Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte il Napoli avrebbe rilanciato nella speranza di poter riaprire i giochi. Il presidente

Napoli rilancia per De Bruyne: accordo triennale, sfida aperta con Chicago - ForzAzzurri.net - Napoli rilancia per De Bruyne: accordo triennale, sfida aperta con Chicago Attraverso il suo canale YouTube, Fabrizio Romano — noto per la sua ... 🔗Da forzazzurri.net

Napoli, come è andato l’incontro tra De Laurentiis e Conte: dopo tre ore l’esito meno atteso - Il presidente del Napoli De Laurentiis ha parlato con Conte in un vertice durato circa tre ore: cosa è successo nel primo incontro dopo la vittoria dello ... 🔗Scrive fanpage.it

Napoli, tra Conte e De Laurentiis l’accordo ora è possibile: ecco perché - Lunga riunione a Roma dopo la visita al Papa. Sul tavolo De Bruyne e i rinforzi per la Champions. Altri due giorni per decidere ... 🔗Si legge su repubblica.it

