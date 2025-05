Napoli-Cagliari il Giudice Sportivo sanziona il Napoli | il motivo

Il Napoli, reduce dalla vittoria contro il Cagliari, riceve una sanzione dal giudice sportivo. Nonostante l'entusiasmo per il recente scudetto, l'ammenda rappresenta un episodio che segna la celebrazione di una settimana intensa per la squadra di Antonio Conte e per tutta la città. Scopriamo i dettagli di questa decisione e le reazioni del mondo calcistico.

L'ammenda è arrivata dopo l'ultima partita del Napoli, quella contro il Cagliari di venerdì scorso. Non solo buone notizie per la settimana post scudetto del Napoli di Antonio Conte. La festa ha entusiasmato una città intera, prima venerdì sera subito dopo la vittoria ai danni del Cagliari che ha, di fatto, consegnato il trofeo agli azzurri, e poi lunedi con l'autobus scoperto che in mezzo a centinaia di migliaia di persone ha suggellato un trionfo storico. Napoli, la sanzione del Giudice Sportivo. Non mancano, però, le sanzioni al Napoli anche nell'ultima uscita stagionale. Il Giudice Sportivo ha deciso di punire il Napoli con un' ammenda di 7mila euro...

