Napoli all’assalto del bomber David per convincere Conte

Il Napoli, reduci dalla conquista dello scudetto, si prepara a un mercato ambizioso per trattenere Antonio Conte, puntando su talenti come De Bruyne e Jonathan David. In un clima di festeggiamenti per la Champions League, la società partenopea mira a rafforzare la propria squadra, garantendo un futuro di successi e stabilità. Scopriamo i dettagli di questa stravolgente strategia di mercato.

Tempo di lettura: 3 minuti De Bruyne che sta per firmare, Jonathan David ormai praticamente in pugno: il Napoli mette in bacheca lo scudetto e parte subito con un mercato di primo piano per convincere in pochi giorni Antonio Conte a non andarsene, godendosi la Champions League e immaginando un prossimo campionato al top. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e naturalmente molto felice per il trionfo al termine di una stagione in cui ha lasciato al tecnico il palcoscenico ed è determinato ripetere i risultati il prossimo anno, dimostrando velocemente che a fronte degli addii di Osimhen a Kvaratskhelia ci saranno arrivi di stelle. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli all’assalto del bomber David per convincere Conte

Non il Napoli ma un’altra italiana: il club in vantaggio su Jonathan David – ESCLUSIVA - Jonathan David, dopo aver lasciato il Lille, è al centro di insistenti voci di mercato. Mentre il Napoli sembra allontanarsi, un'altra grande italiana si è fatta avanti con determinazione, scalando le gerarchie nella corsa per il talentuoso attaccante. 🔗continua a leggere

Su questo argomento da altre fonti

Il Napoli fa sul serio anche per Jonathan David: cifre importanti (Fabrizio Romano); David, il Napoli presenta l’offerta del contratto: c’è un ostacolo da superare; Calciomercato Napoli, non solo De Bruyne: pronto l'assalto a Lookman; La clausola blocca l’Inter: il bomber sbarca al Napoli. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Napoli all’assalto di Jonathan David: il canadese si avvicina alla Serie A - Il Napoli punta su Jonathan David: tutti i dettagli sull’assalto al giovane attaccante canadese e la sua possibile firma ... 🔗Riporta msn.com

Ecco David e Frattesi bomber e incursore per il Napoli che verrà - Prima le cose vicine. Gli avvocati di Kevin De Bruyne sono sbarcati in Italia per definire gli aspetti burocratici di un accordo che anche a detta di De Laurentiis è oramai in dirittura ... 🔗Scrive ilmattino.it

La clausola blocca l’Inter: il bomber sbarca al Napoli - L'Inter potrebbe dire addio al grande colpo: la clausola è un ostacolo per i nerazzurri, ora il Napoli può davvero inserirsi per il bomber. 🔗calcioblog.it scrive

The Faster You Run - Italy