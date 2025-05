Napoli 200 milioni per convincere Conte | c’è la data del prossimo incontro

Il Napoli è pronto a mettere sul tavolo 200 milioni per trattenere Antonio Conte come allenatore. Aurelio De Laurentiis sta pianificando un incontro cruciale per discutere le strategie future e la costruzione della squadra per la prossima stagione. La dirigenza azzurra si mobilita dunque per garantire un futuro di successo sotto la guida del tecnico ex Juventus. Scopriamo qui la data del prossimo incontro e i dettagli dell’operazione.

Budget importante, De Laurentiis vuole convincere Conte: ecco quando ci sarà il prossimo incontro. Inizia il lavoro della dirigenza del Napoli per costruire la rosa della prossima stagione. Al momento la priorità è, chiaramente, convincere Antonio Conte a restare sulla panchina azzurra. L’incontro di ieri tra il tecnico leccese e Aurelio De Laurentiis ha lasciato un barlume di speranza rispetto alle voci che avevano riempito le pagine dei giornali nelle scorse settimane. Il patron azzurro ha dato piena disponibilità ad accontentare Conte in ogni sua richiesta, simbolo di una volontà totale di tenerlo... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, 200 milioni per convincere Conte: c’è la data del prossimo incontro

Su questo argomento da altre fonti

De Laurentiis sta facendo di tutto per convincere Conte: 200 milioni più le strutture per il Napoli; Il Napoli prova a convincere Conte: De Bruyne e un budget di 200 milioni; Napoli, ADL vuole trattenere Conte: il presidente pronto a investire 200 milioni sul mercato; Conte e il Napoli si sono riavvicinati! CdS: ''Ecco le promesse di ADL per convincere il tecnico''. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

De Laurentiis sta facendo di tutto per convincere Conte: 200 milioni più le strutture per il Napoli - Il Corsport: De Laurentiis è pronto a sferrare due colpi del calibro di De Bruyne e David (per cominciare), per trattenere il tecnico ... 🔗ilnapolista.it scrive

Napoli, ecco le promesse di De Laurentiis che stanno facendo vacillare Conte - Doveva essere l'incontro che sanciva l'addio al Vesuvio e invece quello tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte potrebbe essere stato il faccia a faccia della ripartenza. Il presidente del Napoli fr ... 🔗Scrive sportmediaset.mediaset.it

Il Napoli prova a convincere Conte: De Bruyne e un budget di 200 milioni - Il Napoli ha chiuso la propria stagione con l'incredibile impresa della vittoria del quarto Scudetto, un successo clamoroso e inaspettato rispetto a inizio anno. Antonio Conte e la squadra azzurra son ... 🔗Lo riporta msn.com

??DE BRUYNE PIÙ 200 MILIONI SUL MERCATO??DE LAURENTIIS PROVA A CONVINCERE CONTE