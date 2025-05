Napoli 14enne uccisa dall' ex a colpi di pietra | una morte atroce

Tragedia ad Afragola, in provincia di Napoli, dove Martina Carbonaro, una ragazza di 14 anni, è stata brutalmente uccisa dal suo ex fidanzato, un giovane di 18 anni. La vittima è stata ritrovata morta, costellata di ferite inflitte con una pietra. Dopo l'arresto, il sospettato ha confessato l'omicidio, scatenando un'ondata di choc e indignazione nella comunità.

Ha confessato l'omicidio di Martina Carbonaro, l'ex fidanzato della 14enne, trovata morta la scorsa notte ad Afragola in provincia di Napoli. Il giovane, 18 anni, è stato ascoltato dal pm della Procura di Napoli Nord e dai Carabinieri della compagnia di Casoria e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, che hanno condotto le indagini sull'omicidio della ragazzina. Il movente sarebbe sentimentale: la 14enne lo avrebbe lasciato di recente e lui non accettava la fine della loro relazione. Ed è scattato il provvedimento di fermo per omicidio volontario per l'ex fidanzato di Martina. Il ragazzo, sentito per ore dai carabinieri e dal pm di Napoli Nord, dopo il ritrovamento del corpo senza vita della ragazzina in un edificio diroccato nei pressi dell'ex stadio Moccia, avrebbe confessato di averla uccisa perché non accettava la fine della loro relazione...