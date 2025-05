Naceur morto per il caldo mentre raccoglieva angurie a 1 centesimo | risarcite moglie e figlie

Messaoudi Naceur, un bracciante agricolo, è tragicamente morto per il caldo mentre lavorava nella raccolta di angurie a Viterbo, guadagnando solo 1 centesimo per ogni frutto. L'Inail ha ora riconosciuto un indennizzo economico per la sua famiglia, alleviando, seppur in parte, il dolore della moglie e delle figlie colpite dalla sua prematura scomparsa.

L'Inail ha riconosciuto un indennizzo economico alla famiglia di Messaoudi Naceur, il bracciante morto a causa del caldo mentre raccoglieva angurie nelle campagne di Viterbo.

