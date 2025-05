Mysterzon Games | diecimila pacchi misteriosi invadono Edenlandia

Dal 30 maggio al 2 giugno 2025, Edenlandia si trasformerà in un campo di avventura con il MYSTERZON GAMES, che porterà diecimila pacchi misteriosi. Organizzato da Mysterzon in collaborazione con Edenlandia e Amperis Energia, l'evento promette quattro giorni di sorprese e divertimento per grandi e piccoli. Preparati a svelare i segreti di ogni pacco e a vivere un'esperienza indimenticabile!

