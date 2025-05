Musk rilancia con Optimus il robot ballerino che potrebbe cambiare tutto

Elon Musk rilancia il progetto del robot umanoide Optimus, che ora si esibisce in una danza fluida e equilibrata, come dimostrato in un recente video di Tesla. Quest’evoluzione segna un significativo passo avanti rispetto ai prototipi iniziali, suscitando nuove emozioni e interrogativi sul potenziale impatto di questo robot nel mondo del lavoro e della vita quotidiana. Presentato per la prima volta nel 2021, Optimus promette di cambiare le regole del gioco.

Un recente video diffuso da Tesla mostra il robot umanoide Optimus mentre esegue una danza con sorprendente fluidità ed equilibrio, segnando un netto passo avanti rispetto ai suoi primi prototipi. Presentato per la prima volta nel 2021 durante il Tesla AI Day, il progetto suscitò inizialmente scetticismo: a prendere la scena fu un ballerino travestito da robot, scelta che attirò ironie e critiche verso Elon Musk. Quattro anni dopo, Optimus si muove con naturalezza e complessità grazie ai notevoli progressi compiuti dall'azienda nei settori dell'intelligenza artificiale e della robotica. Tesla prevede di produrre migliaia di unità entro la fine del 2025, principalmente per uso interno, con l'ambizioso traguardo di raggiungere tra le 50...

