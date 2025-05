Musiche e generazioni A Corte Molon un live di artisti emergenti

Giovedì 29 maggio, Corte Molon si trasformerà in un palcoscenico vibrante per una serata di musica dal vivo dedicata agli artisti emergenti. A partire dalle ore 19.30, diverse generazioni e generi si uniranno in un'esperienza unica, celebrando la voce e l'interpretazione attraverso ritmi pop e molto altro. Un'opportunità imperdibile per apprezzare talenti freschi e innovativi!

Giovedì 29 maggio, a partire dalle ore 19.30, Corte Molon ospiterà una serata speciale di musica dal vivo, che farà incontrare sul palco e con il pubblico generi, stili e pubblici diversi in un’unica, vibrante esperienza musicale. Un evento che celebra la voce e l’interpretazione, tra ritmi pop. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Musiche e generazioni. A Corte Molon un live di artisti emergenti

A Corte Molon una serata di musica live al femminile - ...creatività delle artiste locali. Un'opportunità unica per ascoltare live performance accattivanti, lasciarsi travolgere dalle melodie e vivere un'atmosfera vibrante. 🔗continua a leggere

Ne parlano su altre fonti

Musiche e generazioni. A Corte Molon un live di artisti emergenti. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Giovani talenti a Corte Molon, tra loro un violinista di 12 anni. Chi è - Serata in musica a Corte Molon per giovani artisti di talento ... L’iniziativa nasce dal desiderio di dare opportunità a una generazione di giovani che, pur essendo ricca di talento, spesso fatica a ... 🔗Da veronaoggi.it

I giovani e la musica a Corte Molon - Il 16 gennaio nella cornice di Corte Molon, dalle 19.30 si assisterà al primo concerto ... Milani che dopo una solida preparazione vocale all'Accademia di Alta Formazione Musicale di Verona, avvia il ... 🔗veronasera.it scrive

I giovani e la musica a Corte Molon: Iana Lungu, Prince Philippe e Illusion Records - Il live di giovedì 20 febbraio nella cornice di Corte Molon, sarà un viaggio in vari generi musicali e coinvolgerà pubblico di ogni età e gusto musicale, ma in modo entusiasmante e con performance di ... 🔗Si legge su veronasera.it

Andrea Bocelli - If Only