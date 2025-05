Musica sport e consapevolezza | appuntamento con la sicurezza ad Avellino

Torna ad Avellino l'iniziativa "Insieme divertiamoci…consapevolmente", un evento che unisce musica, sport e sensibilizzazione. In programma il 30 maggio 2025 in Corso Vittorio Emanuele, questa seconda edizione promuove la sicurezza tra i giovani attraverso testimonianze e divertimento, offrendo un'importante opportunità di riflessione e di crescita collettiva. Non perdere l'occasione di partecipare!

Tempo di lettura: 2 minuti Torna con la sua seconda edizione l'iniziativa "Insieme divertiamoci.consapevolmente", la campagna informativa dedicata ai giovani che coniuga musica, testimonianze e prevenzione. L'appuntamento è per venerdì 30 maggio 2025, lungo Corso Vittorio Emanuele – altezza Villa Comunale – con un programma ricco di momenti formativi e di intrattenimento, a partire dalle ore 16:00. L'evento, pensato per sensibilizzare le nuove generazioni su tematiche cruciali come la sicurezza stradale, i rischi legati all'uso di sostanze e il disagio giovanile, prenderà ufficialmente il via alle 19:00 con un intervento musicale degli studenti del Liceo "P...

