Musica Davide Melis torna con il brano Anni ’80?

Roma, 28 mag. (askanews) – Con “Anni ’80” e con un nuovo videoclip, torna in radio e TV il cantautore Davide Melis, dopo il successo del singolo “Secondo Me(lis)”, brano di lancio dell’omonimo album, che ha riscosso ampi consensi di pubblico ed addetti ai lavori. Questa volta Davide ci accompagna in un viaggio sonoro e visivo nel tempo, proponendo un brano-manifesto dell’immaginario evocativo che attraversa il suo ultimo lavoro discografico. Un pezzo che non è semplicemente un omaggio al decennio più colorato, eccessivo e iconico del secolo scorso, ma anche una sorta di dichiarazione d’identità: “Anni ’80” è il racconto di una giovinezza fragile e ribelle, incorniciata da poster di Madonna, juke-box, discomusic, luna park e da uno di quei luoghi di ritrovo che segnavano la quotidianità di ogni compagnia giovanile negli anni ’80 rappresentato, in questo caso, dal “Bar 2000”, realmente esistito e oggi divenuto simbolo evocativo di quel periodo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it