Musetti tiene l’ombrello alla raccattapalle sotto la pioggia | il pubblico non resta indifferente

Lorenzo Musetti si è distinto non solo per la sua vittoria convincente contro Galan al secondo turno del Roland Garros, ma anche per un gesto di grande sensibilità: ha tenuto l'ombrello per la raccattapalle sotto la pioggia. Un episodio che ha colpito il pubblico, dimostrando come il fair play possa andare oltre il campo da tennis. Scopri di più su questo bel gesto.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

