Musetti oggi live al Roland Garros 2025 contro Galan La diretta

Oggi, mercoledì 28 maggio, Lorenzo Musetti scenderà in campo per il secondo turno del Roland Garros 2025, dove affronterà il colombiano Daniel Galan, attualmente al 122° posto nel ranking ATP. Segui la diretta tv e streaming per non perderti questo atteso incontro nello Slam parigino.

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti torna in campo per il secondo turno del Roland Garros 2025. Oggi, mercoledì 28 maggio, il tennista azzurro affronterà – in diretta tv e streaming – il colombiano Daniel Galan, numero 122 del mondo, nello Slam parigino, il secondo della stagione dopo l'Australian Open, vinto da Jannik Sinner lo scorso gennaio.

