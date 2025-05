Musetti-Galan oggi Roland Garros 2025 | orario programma tv streaming

Oggi, Lorenzo Musetti torna in campo al Roland Garros 2025, dopo un inizio vittorioso contro Yannick Hanfmann. AffronterĂ il colombiano Daniel Galan nel secondo turno sul Philippe Mathieu. Scopri l'orario, il programma TV e le opzioni di streaming per seguire questo atteso match.

Lorenzo Musetti, dopo aver potuto usufruire di due giornate di riposo in seguito al suo match d’esordio vinto domenica scorsa con il tedesco Yannick Hanfmann, tornerĂ in campo domattina sul Philippe Mathieu contro il lucky loser colombiano Daniel Galan in occasione del secondo turno del Roland Garros 2025, evento clou della stagione su terra battuta. LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GALAN DALLE 11.00 I favori del pronostico sono tutti dalla parte dell’azzurro, numero 7 del ranking mondiale e reduce da un ottimo periodo in cui ha collezionato tre semifinali consecutive nei Masters 1000 sul rosso (a Montecarlo si era spinto poi fino all’ultimo atto, perdendo in finale con Carlos Alcaraz), che ha battuto inoltre Galan in entrambi i precedenti senza mai conceder alcun set... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Musetti-Galan oggi, Roland Garros 2025: orario, programma, tv, streaming

