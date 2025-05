Musetti-Galan al Roland Garros | orario precedenti e dove vederla in tv

Lorenzo Musetti torna a deliziare i tifosi al Roland Garros 2025. Oggi, mercoledì 28 maggio, il giovane talento italiano sfida il colombiano Daniel Galan nel secondo turno del torneo. Dopo aver superato il tedesco Hanfmann nel primo round, Musetti mira a prolungare la sua corsa. Scopriamo i precedenti tra i due e dove seguire la partita in diretta.

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti torna in campo per il secondo turno del Roland Garros 2025. Oggi, mercoledì 28 maggio, il tennista azzurro affronterà il colombiano Daniel Galan. Nel primo turno del torneo, il numero 7 del ranking ha superato il tedesco Hanfmann.

