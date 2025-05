musetti e paolini al terzo turno del roland garros tutto facile contro galan e tomljanovic

Lorenzo Musetti avanza agevolmente al terzo turno del Roland Garros 2025, superando il colombiano Daniel Elahi Galan con un punteggio di 6-4, 6-0, 6-4. In una sfida dominata, il numero 8 del mondo dimostra una perfetta lucidità e determinazione, chiudendo il match in due ore e 6 minuti. Ora è atteso dal vincitore della sfida tra...

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti accede al terzo turno del Roland Garros 2025. Il numero 8 del mondo batte in tre set il colombiano Daniel Elahi Galan: 6-4 6-0 6-4, in due ore e 6 minuti di gioco, il punteggio in favore di Musetti, che al terzo turno attende il vincente della sfida tra Mariano Navone e Reilly Opelka. “Non è stata una partita facile, sia per la pioggia che per il vento. Galan ha alzato il livello al terzo set e sono contento di aver vinto. Sono molto ambizioso. Qui non sono mai andato oltre gli ottavi, spero di fare meglio quest’anno. Qui penso di potermela giocare contro tutti”, ha detto il carrarino a caldo. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it