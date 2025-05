Musei Reali di Torino | weekend a porte aperte con ingresso gratuito l' 1 e il 2 giugno

Questo weekend, i Musei Reali di Torino apriranno le loro porte gratuitamente per celebrare la "Domenica al museo" e la Festa della Repubblica Italiana. Il 1 e 2 giugno 2025, i visitatori potranno esplorare le meraviglie del complesso museale dalle 9:00, offrendo un'opportunità imperdibile per immergersi nella storia e nell'arte. Non perdere questa occasione unica!

I Musei Reali di Torino si preparano ad accogliere il pubblico con un'iniziativa speciale: in occasione della "Domenica al museo" e della Festa della Repubblica Italiana, domenica 1 giugno e lunedì 2 giugno 2025, le porte del complesso museale rimarranno aperte con ingresso gratuito, dalle 9:00.

