Musei gratis a Torino e in Piemonte | tutti i luoghi della cultura da visitare domenica 1 giugno

Domenica 1° giugno 2025, Torino e il Piemonte ospiteranno l'atteso evento "Domenica al Museo", un'opportunità imperdibile per scoprire gratuitamente i musei e i parchi archeologici statali. Promossa dal Ministero della Cultura, questa iniziativa permette a cittadini e turisti di immergersi nella ricca cultura locale, esplorando tesori artistici e storici senza alcun costo. Scopriamo insieme i luoghi da non perdere in questa giornata di cultura accessibile!

Si rinnova l'atteso appuntamento mensile con la cultura a costo zero: domenica 1° giugno 2025, anche a Torino, il Ministero della Cultura ripropone l'iniziativa "Domenica al Museo". Questa giornata speciale offrirà l'ingresso gratuito a musei e parchi archeologici statali, permettendo a cittadini.

