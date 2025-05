Muscarà contro il sindaco di Napoli | Manfredi sindaco a tempo perso? Meloni ha calcolato i rischi di questa escalation?

Nel dibattito politico napoletano si intensificano le critiche nei confronti del sindaco Manfredi, messo in discussione per le sue molteplici cariche e impegni. Meloni valuta i rischi di un'escalation, evidenziando come il primo cittadino sembri dedicarsi al sindaco di Napoli solo "nel tempo libero". Un’analisi sul ruolo e le responsabilità di Manfredi in un contesto di crescente tensione politica.

Tempo di lettura: 2 minuti “Sindaco di Napoli, presidente della Città Metropolitana, commissario di Bagnoli, commissario dell’America’s Cup, presidente dell’ANCI, fondatore del ‘campo largo’. A questo punto viene da chiedersi: Manfredi fa il sindaco solo nel tempo libero?”. Con queste parole, la consigliera regionale indipendente Marì Muscarà lancia un duro attacco al primo cittadino di Napoli, accusandolo di una gestione distratta e frammentata della città. “Napoli affonda sotto il peso dell’abbandono e del degrado, mentre Manfredi colleziona poltrone e incarichi come fossero figurine – continua Muscarà – la presidente Meloni si è accorta di questa pericolosa escalation? Ci chiediamo se la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si sia resa conto del ‘piano carriera’ che sta realizzando Manfredi... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Muscarà contro il sindaco di Napoli: “Manfredi sindaco a tempo perso? Meloni ha calcolato i rischi di questa escalation?”

