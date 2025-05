Muore a 63 anni investita in bici in città | non ce l’ha fatta!

Un tragico incidente stradale ha colpito una comunità, portando alla morte una donna di 63 anni investita mentre pedalava in città. La scena è segnata da evidenti segni di violenza: il manubrio spezzato e i paletti divelti testimoniano la gravità dell'impatto. Questo evento, avvenuto a pochi passi da casa, ci ricorda i rischi delle strade e l'importanza della sicurezza per i ciclisti.

Il manubrio spezzato, una ruota piegata su sé stessa, i paletti divelti e, a distanza, un semaforo inclinato come un testimone muto. È la traccia lasciata da un pomeriggio di fine maggio che si è trasformato in tragedia: una donna in bicicletta, pochi metri da casa, travolta da un’auto fuori controllo. La bici è rimasta a terra come un’ombra, la strada segnata dal silenzio improvviso che segue ogni impatto. Il nome è quello di Svitlana Pavlyk, 63 anni, da poco compiuti. Una vita che si spezza all’improvviso, in via Sant’Adele, tra i marciapiedi familiari di Corsico, alle porte di Milano. L’urto violentissimo, la corsa dei soccorsi, l’arrivo in ospedale in arresto cardiocircolatorio... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Muore a 63 anni investita in bici in città: non ce l’ha fatta!

Su questo argomento da altre fonti

Gravissimo incidente a Corsico: eliambulanza sul posto, muore donna di 63 anni; Ciclista viene travolta da un'auto che poi si schianta contro un semaforo: 63enne muore in ospedale; Investita mentre attraversa la strada a Monticello Brianza (Lecco): muore Rosanna Righi, 79 anni; Muore a 63 anni investita in bici in città: non ce l’ha fatta!. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Corsico, investita da auto mentre è in bici: gravissima donna di 63 anni - La donna sarebbe stata investita a causa del malore dell’uomo alla guida dell'auto, di 67 anni. Soccorsa in arresto cardiocircolatorio con traumi multipli, la vittima è stata trasferita all'ospedale ... 🔗Si legge su milano.repubblica.it

Seregno, travolta da un camion: muore ciclista di 63 anni - Poco prima delle 11.30 una ciclista di 63 anni, Filomena Mandarino, è stata investita da un camion ed è rimasta uccisa. A investire la donna, residente a Seregno, è stato un camion guidato da ... 🔗Lo riporta ilgiorno.it

Investito da una minicar in corso Ricci, muore a 63 anni - Intorno alle tredici un’auto, una minicar elettrica, ha travolto un uomo di 63 anni, Aboumostafa Yosry Fanimabdou. Nonostante i rapidi interventi, per lui non c’è stato nulla da fare ... 🔗ilsecoloxix.it scrive

Bari, morta la donna di 63 anni investita sulle strisce pedonali nei pressi di “Pane e pomodoro”