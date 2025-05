Multe per un pasticcio burocratico Pass disabili la grande beffa

Un grave pasticcio burocratico a Monza mette in crisi i diritti dei cittadini diversamente abili. Mentre il Comune dovrebbe essere registrato nella piattaforma nazionale per il Contrassegno Unificato Disabili Europeo, in realtà non lo è ancora. Questa anomalia può portare a multe ingiuste, trasformando un diritto fondamentale in una trappola per i più vulnerabili.

Un’anomalia burocratica rischia di trasformarsi in una trappola per i cittadini diversamente abili di Monza. Il Comune, infatti, risulta iscritto alla piattaforma nazionale Cude (Contrassegno unificato disabili europeo), ma nella pratica non lo è ancora. Un equivoco pericoloso che può generare sanzioni ingiuste a chi si sposta da Monza verso altri Comuni aderenti, convinto erroneamente di poter circolare liberamente nelle Ztl, come previsto dalla normativa. È quanto accaduto a Gianni Romano, sindacalista e cittadino monzese, che ha ricevuto a casa un verbale dopo essersi recato a Milano – Comune regolarmente iscritto al Cude – convinto che anche Monza fosse parte del sistema... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Multe per un pasticcio burocratico. Pass disabili, la grande beffa

