Multe alle auto approvata la deroga

Il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato una deroga per le multe sulle auto, permettendo che le emissioni siano calcolate su un periodo di tre anni anziché uno. Inoltre, è stata confermata l'esenzione dalla carbon tax per i piccoli importatori, segnando un importante passo avanti nelle politiche ambientali e commerciali dell'UE. Scopri di più sui dettagli di queste decisioni fondamentali per il settore automobilistico.

Ok definitivo del Consiglio Ue: le emissioni saranno calcolate su tre anni anziché uno. Semaforo verde anche sull’esenzione dalla carbon tax per i piccoli importatori... 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Multe alle auto, approvata la deroga

Se ne parla anche su altri siti

Emissioni di CO2, i Paesi Ue approvano la deroga sulle multe. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Emissioni di CO2, i Paesi Ue approvano la deroga sulle multe - I Paesi membri approvano la modifica al regolamento sulle emissioni auto: obiettivi calcolati su media 2025-2027, scongiurate multe immediate ... 🔗Segnala lautomobile.aci.it

La Mia Auto: tutte - Via libera definitivo alla modifica che consente di calcolare le emissioni su tre anni anziché uno: il rischio era il “taglio” della produzione di vetture con motore tradizionale a favore delle elettr ... 🔗gazzetta.it scrive

Multe e autovelox, approvata risoluzione di Fi: entro fine maggio il decreto con le nuove regole - Un decreto, atteso da anni, che ha lo scopo di stabilire in che modo possano essere utilizzate le risorse provenienti dai pagamenti delle multe e che ... La risoluzione approvata oggi da tutti ... 🔗Riporta fanpage.it

Ztl Roma: monta la rabbia contro i varchi della fascia verde