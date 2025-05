Mulazzo | Strata punta su Micheli e Conedera per rinforzare l' attacco

Il Mulazzo si prepara a rinforzare il proprio attacco puntando su Michele Micheli e Conedera. Il direttore generale Stefano Strata ha recentemente rinnovato i contratti dei fratelli Bernieri e di Nicolò Manenti, mentre ora cerca ulteriori talenti per consolidare la squadra in vista della prossima stagione. Analizziamo le scelte strategiche che guideranno la formazione verso nuovi traguardi.

Una punta, anzi due. Nella lista stilata dal direttore generale del Mulazzo, Stefano Strata, che nelle ultime ore ha nuovamente riscritturato i fratelli Alessandro e Francesco Bernieri e Nicolò Manenti in vista della prossima stagione, prevede due rinforzi in prima linea. Questo perché il reparto offensivo attuale, salvo sorprese, dovrebbe essere azzerato: tanti saluti a Capo, tanti saluti al viareggino Carlo e, con buona probabilità, tanti saluti anche a Simone Occhipinti che nuovi impegni di lavoro al momento gli impediscono di partecipare ai quattro allenamenti settimanali. Poi, però, spifferi di mercato, dicono che al fianco del nome di grido serve un secondo tenore... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mulazzo: Strata punta su Micheli e Conedera per rinforzare l'attacco

