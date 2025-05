Mourinho | Il Triplete è mio non volevo lo facessero | ma ora spero che l’Inter vinca

Josè Mourinho, l'eroe del Triplete con l'Inter, ha recentemente rilasciato un'intervista a Sky Sport, esprimendo sentimenti contrastanti sul possibile bis della sua storica impresa. Sebbene abbia dichiarato di non voler vedere replicato il suo successo, ha anche espresso la speranza che l'Inter possa conquistare nuovi traguardi. Scopriamo le sue riflessioni sul presente e il futuro del club nerazzurro.

L’eroe nerazzurro del Triplete, Jose Mourinho, è stato intervistato di recente da Sky Sport. Inevitabile, nonché obiettivo principale dell’intervista, parlare della stagione nerazzurra, anno durante il quale Mourinho ha per mesi “rischiato” di veder replicato il suo traguardo storico sulla panchina dell’ Inter ad opera di Simone Inzaghi che, proprio come il portoghese, potrebbe lasciare la panchina nella notte più bella di sempre. Una possibilità che Mourinho ha ammesso di aver vissuto con un pizzico di paura: “Sarò un po’ cattivo, ma molto onesto. Temevo davvero che potessero vincere il Triplete e non volevo che lo vincessero. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Mourinho: «Il Triplete è mio, temevo l'Inter lo potesse rifare!»

Inter, senti Mourinho: "Il Triplete è mio, non volevo lo rifacessero"

Mourinho: "Il Triplete è mio, non volevo lo facessero: ma ora spero che l'Inter vinca la Champions"

Mourinho a sorpresa: «Non volevo che l'Inter vincesse il triplete, è solo mio! Finale? Sarei felice per il PSG»

