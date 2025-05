Mourinho | Il Triplete è mio non volevo che l’Inter lo vincesse

José Mourinho, nuovo membro della "hall of fame" della Premier League, ha rilasciato un'intervista a Sky Sports, riflettendo sul suo riconoscimento e le sue esperienze nel calcio europeo. Tra i temi affrontati, spicca il ricordo del triplete conquistato con l'Inter, rivelando un retroscena sorprendente: il tecnico portoghese ha dichiarato di non aver voluto che fosse l'Inter a trionfare in quella storica annata.

Stamattina José Mourinho è ufficialmente entrato nella “hall of fame” della Premier League. A margine della premiazione, il tecnico portoghese ha concesso un’intervista a Sky Sports in cui ha parlato del riconoscimento ricevuto e si è soffermato sulle principali vicende del calcio europeo. Le parole di José Mourinho. «Sono onorato, ma sono felice, soprattutto, di aver rivisto tanti buoni amici. È una grande emozione aver potuto rivedere Roy Hodgson, Martin O’Neill», ha esordito lo Special One. Nel corso della chiacchierata, gli è stato chiesto anche di fare un commento sulla stagione dell’Inter che sfiderà il Paris Saint-Germain nella finale di Champions... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mourinho: «Il Triplete è mio, non volevo che l’Inter lo vincesse»

