Mourinho a sorpresa | Non volevo che l’Inter vincesse il triplete è solo mio! Finale? Sarei felice per il PSG

In un'intervista esclusiva a Sky Sports, José Mourinho, ex allenatore dell'Inter, rivela le sue emozioni contrastanti in vista della finale di Champions League tra PSG e Inter. Con franchezza, Mourinho ammette di non voler vedere l'Inter trionfare nel triplete, preferendo invece un successo del PSG. Scopriamo i dettagli delle sue dichiarazioni e le sue motivazioni dietro questa sorprendente posizione.

Le parole di José Mourinho, ex allenatore dell’Inter, in vista della finale di Champions League contro il PSG. Tutti i dettagli José Mourinho ha parlato a Sky Sports in vista della finale di Champions League tra PSG-Inter. LE PAROLE– «Sarò un po’ cattivo, ma molto onesto. Temevo davvero che l’Inter potesse vincere il triplete e ... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mourinho a sorpresa: «Non volevo che l’Inter vincesse il triplete, è solo mio! Finale? Sarei felice per il PSG»

